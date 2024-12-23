سعر Risitas (RISITA)
سعر Risitas (RISITA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 280.22K. يتم تحديث سعر RISITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Risitas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 774.88
- تغيير سعر Risitas خلال اليوم هو +1.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.24B
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خلال اليوم، كان سعر Risitas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Risitas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Risitas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Risitas مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.23%
|30 يوم
|$ 0
|-15.22%
|60 يوم
|$ 0
|-26.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Risitas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.23%
-20.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Risitas Coin is the ultimate memecoin for crypto degens who want to add some spice to their portfolio What makes your project unique? Based on the legendary Spanish comedian, El Risitas, our coin is designed to bring laughter and entertainment to the world of cryptocurrency. History of your project. YOU for Borja's epic comedic genius. After all, who doesn't love a good laugh? What’s next for your project? Here's the kicker: we're tossing 5% of all $RISITA tokens straight to Borja's fam. What can your token be used for? MEME
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