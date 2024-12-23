سعر Ripples (RPLS)
سعر Ripples (RPLS) المباشر لليوم هو USD 0.061012. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.19M. يتم تحديث سعر RPLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ripples الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.15K
- تغيير سعر Ripples خلال اليوم هو -10.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 85.00M
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خلال اليوم، كان سعر Ripples مقابل USD هو $ -0.00701996306443948 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ripples مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ripples مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ripples مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00701996306443948
|-10.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ripples: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-10.31%
-11.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community. 01. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community. 02. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration. 03. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.
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