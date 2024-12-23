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سعر Ripples (RPLS) المباشر لليوم هو USD 0.061012 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.19M . يتم تحديث سعر RPLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ripples الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.15K - تغيير سعر Ripples خلال اليوم هو -10.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 85.00M

أداء سعر Ripples (RPLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ripples مقابل USD هو $ -0.00701996306443948 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ripples مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ripples مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ripples مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00701996306443948 -10.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ripples (RPLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ripples: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.060213$ 0.060213 $ 0.060213 24 ساعة مرتفع $ 0.068766$ 0.068766 $ 0.068766 عالية طوال الوقت $ 0.131094$ 0.131094 $ 0.131094 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -10.31% تغير السعر (7 أيام) -11.46%

معلومات سوق Ripples (RPLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: