معلومات سعر RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +8.06% تغير السعر (7 أيام) +58.41% تغير السعر (7 أيام) +58.41%

سعر RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RIZZLE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRIZZLE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RIZZLE -0.14% على مدار الساعة الماضية، +8.06% على مدار 24 ساعة، و +58.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

القيمة السوقية $ 32.11K$ 32.11K $ 32.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.11K$ 32.11K $ 32.11K إمداد دورة التداول 989.87M 989.87M 989.87M إجمالي العرض 989,871,841.860799 989,871,841.860799 989,871,841.860799

القيمة السوقية الحالية لـ RIPPLE WITH RIZZ هي $ 32.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RIZZLE يبلغ 989.87M، مع إجمالي عرض 989871841.860799. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.11K.