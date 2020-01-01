توكنوميكس Ripio Credit Network (RCN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ripio Credit Network (RCN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ripio Credit Network (RCN) RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings. الموقع الرسمي: https://rcn.market/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/ripio/rcn-network/blob/master/WHITEPAPER.md اشتر RCN الآن!

توكنوميكس Ripio Credit Network (RCN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ripio Credit Network (RCN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 189.12K $ 189.12K $ 189.12K إجمالي العرض: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M العرض المتداول: $ 530.85M $ 530.85M $ 530.85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 356.24K $ 356.24K $ 356.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.525707 $ 0.525707 $ 0.525707 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00035313 $ 0.00035313 $ 0.00035313 معرفة المزيد عن سعر Ripio Credit Network (RCN)

توكنوميكس Ripio Credit Network (RCN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ripio Credit Network (RCN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RCN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RCN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RCN، استكشف السعر المباشر لتوكن RCN!

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