سعر Ripio Credit Network (RCN)
سعر Ripio Credit Network (RCN) المباشر لليوم هو USD 0.0010661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 568.07K. يتم تحديث سعر RCN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ripio Credit Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.96
- تغيير سعر Ripio Credit Network خلال اليوم هو -5.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 530.85M
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خلال اليوم، كان سعر Ripio Credit Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ripio Credit Network مقابل USD هو $ -0.0001537715 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ripio Credit Network مقابل USD هو $ -0.0004021069 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ripio Credit Network مقابل USD هو $ -0.0001971263883590495 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.92%
|30 يوم
|$ -0.0001537715
|-14.42%
|60 يوم
|$ -0.0004021069
|-37.71%
|90 يوم
|$ -0.0001971263883590495
|-15.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ripio Credit Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.00%
-5.92%
-15.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings.
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