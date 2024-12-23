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سعر Ripio Credit Network (RCN) المباشر لليوم هو USD 0.0010661 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 568.07K . يتم تحديث سعر RCN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ripio Credit Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.96 - تغيير سعر Ripio Credit Network خلال اليوم هو -5.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 530.85M

أداء سعر Ripio Credit Network (RCN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ripio Credit Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ripio Credit Network مقابل USD هو $ -0.0001537715 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ripio Credit Network مقابل USD هو $ -0.0004021069 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ripio Credit Network مقابل USD هو $ -0.0001971263883590495 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.92% 30 يوم $ -0.0001537715 -14.42% 60 يوم $ -0.0004021069 -37.71% 90 يوم $ -0.0001971263883590495 -15.60%

تحليل سعر Ripio Credit Network (RCN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ripio Credit Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00105099$ 0.00105099 $ 0.00105099 24 ساعة مرتفع $ 0.00113328$ 0.00113328 $ 0.00113328 عالية طوال الوقت $ 0.525707$ 0.525707 $ 0.525707 تغير السعر (1 ساعة) -2.00% تغير السعر (1يوم) -5.92% تغير السعر (7 أيام) -15.54%

معلومات سوق Ripio Credit Network (RCN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: