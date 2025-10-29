سعر Ripe DAO Governance Token (RIPE)
سعر Ripe DAO Governance Token (RIPE) في الوقت الحقيقي هو $2.02. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RIPE بين أدنى سعر $ 2.01 وأعلى سعر $ 2.21، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRIPE على الإطلاق هو $ 42.92، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.98.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RIPE -0.42% على مدار الساعة الماضية، -8.50% على مدار 24 ساعة، و -10.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Ripe DAO Governance Token هي $ 2.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RIPE يبلغ 1.18M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.02B.
خلال اليوم، كان سعر Ripe DAO Governance Token مقابل USD هو $ -0.187580499700589 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ripe DAO Governance Token مقابل USD هو $ -1.3426340060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ripe DAO Governance Token مقابل USD هو $ -1.7254316820 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ripe DAO Governance Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.187580499700589
|-8.50%
|30 يوم
|$ -1.3426340060
|-66.46%
|60 يوم
|$ -1.7254316820
|-85.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
One Loan. Every Asset.
Your entire portfolio—ETH, stablecoins, NFTs, tokenized stocks, yield-bearing positions, everything—backs ONE loan. No more juggling multiple debt positions. No more unproductive collateral. Just pure capital efficiency. It's all powered by the stablecoin, GREEN.
DeFi lending works great — if you're willing to manage five different debt positions. But most people aren't. Five loans for five assets isn't how people think about their wealth. Your tokenized stocks? Worthless as collateral. Your yield-bearing tokens? Just sitting there, unused.
Ripe simplifies everything. Your entire portfolio — crypto, RWAs, jpegs, everything — backs ONE loan. Finally, borrowing that understands what a portfolio actually is.
