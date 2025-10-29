معلومات سعر Ripe DAO Governance Token (RIPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 24 ساعة منخفض $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 24 ساعة مرتفع $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 عالية طوال الوقت $ 42.92$ 42.92 $ 42.92 أدنى سعر $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) -8.50% تغير السعر (7 أيام) -10.39% تغير السعر (7 أيام) -10.39%

سعر Ripe DAO Governance Token (RIPE) في الوقت الحقيقي هو $2.02. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RIPE بين أدنى سعر $ 2.01 وأعلى سعر $ 2.21، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRIPE على الإطلاق هو $ 42.92، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.98.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RIPE -0.42% على مدار الساعة الماضية، -8.50% على مدار 24 ساعة، و -10.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ripe DAO Governance Token (RIPE)

القيمة السوقية $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.02B$ 2.02B $ 2.02B إمداد دورة التداول 1.18M 1.18M 1.18M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ripe DAO Governance Token هي $ 2.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RIPE يبلغ 1.18M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.02B.