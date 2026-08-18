سعر Rip Cars اليوم

السعر المباشر لمشروع Rip Cars (CARS) اليوم هو $ 0.04828723، مع تغير بنسبة 6.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CARS الحالي إلى USD هو $ 0.04828723 لكل CARS.

يحتل Rip Cars حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 622,895، مع عرض متداول قدره 12.90M CARS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CARS بين $ 0.04255133 (أدنى) و$ 0.052885 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.064229، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0394793.

على المدى القصير، تحرك CARS بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-2.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.62K.

معلومات سوق Rip Cars (CARS)

القيمة السوقية $ 622.90K$ 622.90K $ 622.90K الحجم (24 ساعة) $ 15.62K$ 15.62K $ 15.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M إمداد دورة التداول 12.90M 12.90M 12.90M إجمالي العرض 25,799,785.313956 25,799,785.313956 25,799,785.313956

القيمة السوقية الحالية لـ Rip Cars هي $ 622.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.62K. العرض المتداول لـ CARS يبلغ 12.90M، مع إجمالي عرض 25799785.313956. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.25M.