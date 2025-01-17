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سعر Riot Racers (RIOT) المباشر لليوم هو USD 0.00150383 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RIOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Riot Racers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.59 - تغيير سعر Riot Racers خلال اليوم هو +1.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Riot Racers (RIOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Riot Racers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Riot Racers مقابل USD هو $ -0.0003448620 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Riot Racers مقابل USD هو $ -0.0001629502 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Riot Racers مقابل USD هو $ -0.0000607285579215475 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.02% 30 يوم $ -0.0003448620 -22.93% 60 يوم $ -0.0001629502 -10.83% 90 يوم $ -0.0000607285579215475 -3.88%

تحليل سعر Riot Racers (RIOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Riot Racers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00147161$ 0.00147161 $ 0.00147161 24 ساعة مرتفع $ 0.00150921$ 0.00150921 $ 0.00150921 عالية طوال الوقت $ 0.9696$ 0.9696 $ 0.9696 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.02% تغير السعر (7 أيام) +3.55%

معلومات سوق Riot Racers (RIOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: