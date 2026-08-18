سعر Riot Platforms xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Riot Platforms xStock (RIOTX) اليوم هو $ 9.99، مع تغير بنسبة 77.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIOTX الحالي إلى USD هو $ 9.99 لكل RIOTX.

يحتل Riot Platforms xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 61,793، مع عرض متداول قدره 6.18K RIOTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIOTX بين $ 9.99 (أدنى) و$ 44.98 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 44.98، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 9.99.

على المدى القصير، تحرك RIOTX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 24.22.

معلومات سوق Riot Platforms xStock (RIOTX)

القيمة السوقية $ 61.79K$ 61.79K $ 61.79K الحجم (24 ساعة) $ 24.22$ 24.22 $ 24.22 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.95M$ 55.95M $ 55.95M إمداد دورة التداول 6.18K 6.18K 6.18K إجمالي العرض 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626

القيمة السوقية الحالية لـ Riot Platforms xStock هي $ 61.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 24.22. العرض المتداول لـ RIOTX يبلغ 6.18K، مع إجمالي عرض 5599172.101744626. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.95M.