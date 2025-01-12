سعر Rino (RINO)
سعر Rino (RINO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.86K. يتم تحديث سعر RINO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rino الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.97K
- تغيير سعر Rino خلال اليوم هو +6.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر Rino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rino مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.15%
|30 يوم
|$ 0
|-31.34%
|60 يوم
|$ 0
|-33.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rino: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.89%
+6.15%
-9.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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