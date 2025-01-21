سعر Rinia Inu (RINIA)
سعر Rinia Inu (RINIA) المباشر لليوم هو USD 0.00546632. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RINIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rinia Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.53K
- تغيير سعر Rinia Inu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rinia Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rinia Inu مقابل USD هو $ -0.0011060103 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rinia Inu مقابل USD هو $ -0.0011838983 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rinia Inu مقابل USD هو $ -0.001105309982018541 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0011060103
|-20.23%
|60 يوم
|$ -0.0011838983
|-21.65%
|90 يوم
|$ -0.001105309982018541
|-16.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rinia Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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