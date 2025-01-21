احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RINIA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RINIA.

سعر Rinia Inu (RINIA) المباشر لليوم هو USD 0.00546632 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RINIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rinia Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.53K - تغيير سعر Rinia Inu خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Rinia Inu (RINIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rinia Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rinia Inu مقابل USD هو $ -0.0011060103 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rinia Inu مقابل USD هو $ -0.0011838983 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rinia Inu مقابل USD هو $ -0.001105309982018541 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0011060103 -20.23% 60 يوم $ -0.0011838983 -21.65% 90 يوم $ -0.001105309982018541 -16.81%

تحليل سعر Rinia Inu (RINIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rinia Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.628397$ 0.628397 $ 0.628397 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -7.13%

معلومات سوق Rinia Inu (RINIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: