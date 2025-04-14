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سعر Rings scETH (SCETH) المباشر لليوم هو USD 1,623.25 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SCETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rings scETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.03M - تغيير سعر Rings scETH خلال اليوم هو +0.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Rings scETH (SCETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rings scETH مقابل USD هو $ +12.78 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rings scETH مقابل USD هو $ -243.4233816250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rings scETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rings scETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +12.78 +0.79% 30 يوم $ -243.4233816250 -14.99% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rings scETH (SCETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rings scETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1,569.42$ 1,569.42 $ 1,569.42 24 ساعة مرتفع $ 1,641.96$ 1,641.96 $ 1,641.96 عالية طوال الوقت $ 2,834.79$ 2,834.79 $ 2,834.79 تغير السعر (1 ساعة) +0.61% تغير السعر (1يوم) +0.79% تغير السعر (7 أيام) +3.88%

معلومات سوق Rings scETH (SCETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: