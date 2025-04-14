سعر Rings scETH (SCETH)
سعر Rings scETH (SCETH) المباشر لليوم هو USD 1,623.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rings scETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.03M
- تغيير سعر Rings scETH خلال اليوم هو +0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rings scETH مقابل USD هو $ +12.78 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rings scETH مقابل USD هو $ -243.4233816250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rings scETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rings scETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +12.78
|+0.79%
|30 يوم
|$ -243.4233816250
|-14.99%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rings scETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
+0.79%
+3.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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