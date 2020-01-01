توكنوميكس Rings scBTC (SCBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rings scBTC (SCBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rings scBTC (SCBTC) Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power. الموقع الرسمي: https://rings.money/ اشتر SCBTC الآن!

توكنوميكس Rings scBTC (SCBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rings scBTC (SCBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 71.77M $ 71.77M $ 71.77M إجمالي العرض: $ 618.83 $ 618.83 $ 618.83 العرض المتداول: $ 618.83 $ 618.83 $ 618.83 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 71.77M $ 71.77M $ 71.77M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 122,667 $ 122,667 $ 122,667 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 74,083 $ 74,083 $ 74,083 السعر الحالي: $ 115,985 $ 115,985 $ 115,985 معرفة المزيد عن سعر Rings scBTC (SCBTC)

توكنوميكس Rings scBTC (SCBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rings scBTC (SCBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SCBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SCBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SCBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن SCBTC!

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