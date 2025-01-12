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سعر Rina By Arc (RINA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 437.85K . يتم تحديث سعر RINA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rina By Arc الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.13K - تغيير سعر Rina By Arc خلال اليوم هو +7.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Rina By Arc (RINA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rina By Arc مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rina By Arc مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rina By Arc مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rina By Arc مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.01% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rina By Arc (RINA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rina By Arc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00190153$ 0.00190153 $ 0.00190153 تغير السعر (1 ساعة) -2.90% تغير السعر (1يوم) +7.01% تغير السعر (7 أيام) -54.06%

معلومات سوق Rina By Arc (RINA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: