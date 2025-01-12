سعر Rilcoin (RIL)
سعر Rilcoin (RIL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.36K. يتم تحديث سعر RIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rilcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.11
- تغيير سعر Rilcoin خلال اليوم هو +0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.50M
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خلال اليوم، كان سعر Rilcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rilcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rilcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rilcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.91%
|30 يوم
|$ 0
|-38.52%
|60 يوم
|$ 0
|+6.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rilcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.91%
-9.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rilcoin is a cutting-edge crypto technology based, fully decentralised crypto-currency, which actually has all the benefits of fiat currency as well the freedom and anonymity of a crypto-currency. Rilcoin is a part of an Asset Management System (AMS).
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