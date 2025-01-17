احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RIKY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RIKY.

سعر Riky The Raccoon (RIKY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RIKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Riky The Raccoon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.13 - تغيير سعر Riky The Raccoon خلال اليوم هو -2.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Riky The Raccoon (RIKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Riky The Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Riky The Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Riky The Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Riky The Raccoon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.55% 30 يوم $ 0 -47.62% 60 يوم $ 0 -73.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Riky The Raccoon (RIKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Riky The Raccoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.55% تغير السعر (7 أيام) -9.90%

معلومات سوق Riky The Raccoon (RIKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: