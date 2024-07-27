توكنوميكس RighteousRetail ($RRT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RighteousRetail ($RRT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RighteousRetail ($RRT) Righteous Retail ($RRT) is a community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to empower retail investors by providing a deflationary and transparent digital asset. Launched on July 27, 2024, $RRT aims to challenge traditional financial systems by creating an equitable space for like-minded individuals seeking long-term, sustainable investments. $RRT incorporates a deflationary model through manual token burns, with over 24 million tokens burned to date. The token supports charitable giving through a dedicated wallet, where 1% of its balance is converted to USDC and donated monthly to community-selected charities. Current initiatives also include staking and farming options to incentivize community participation. charity, and burn wallets. The development team, consisting of doxxed members, ensures a secure and committed approach to project growth. Righteous Retail continues to expand its community and charitable impact while reducing its token supply. Righteous Retail's emphasis on fairness, transparency, and community involvement distinguishes it as a project dedicated to retail investors' empowerment. الموقع الرسمي: https://righteousretail.fun/ الوثيقة البيضاء: https://righteousretail.fun/assets/whitepaper-D5XFXoKQ.pdf اشتر $RRT الآن!

توكنوميكس RighteousRetail ($RRT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RighteousRetail ($RRT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 92.60K $ 92.60K $ 92.60K إجمالي العرض: $ 951.44M $ 951.44M $ 951.44M العرض المتداول: $ 835.22M $ 835.22M $ 835.22M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 105.49K $ 105.49K $ 105.49K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00046601 $ 0.00046601 $ 0.00046601 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000591 $ 0.0000591 $ 0.0000591 السعر الحالي: $ 0.00011087 $ 0.00011087 $ 0.00011087 معرفة المزيد عن سعر RighteousRetail ($RRT)

توكنوميكس RighteousRetail ($RRT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RighteousRetail ($RRT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $RRT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $RRT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $RRT، استكشف السعر المباشر لتوكن $RRT!

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