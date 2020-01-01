توكنوميكس Rigel Protocol (RGP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rigel Protocol (RGP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rigel Protocol (RGP) The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process. الموقع الرسمي: https://www.rigelprotocol.com/ اشتر RGP الآن!

توكنوميكس Rigel Protocol (RGP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rigel Protocol (RGP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.00K $ 5.00K $ 5.00K إجمالي العرض: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M العرض المتداول: $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 27.80K $ 27.80K $ 27.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00311549 $ 0.00311549 $ 0.00311549 السعر الحالي: $ 0.00555949 $ 0.00555949 $ 0.00555949 معرفة المزيد عن سعر Rigel Protocol (RGP)

توكنوميكس Rigel Protocol (RGP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rigel Protocol (RGP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RGP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RGP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RGP، استكشف السعر المباشر لتوكن RGP!

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