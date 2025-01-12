سعر Rigel Protocol (RGP)
سعر Rigel Protocol (RGP) المباشر لليوم هو USD 0.00729962. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.58K. يتم تحديث سعر RGP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rigel Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 164.18
- تغيير سعر Rigel Protocol خلال اليوم هو -31.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00K
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خلال اليوم، كان سعر Rigel Protocol مقابل USD هو $ -0.003312562242906326 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rigel Protocol مقابل USD هو $ -0.0009560144 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rigel Protocol مقابل USD هو $ -0.0011379676 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rigel Protocol مقابل USD هو $ -0.001536811026302518 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003312562242906326
|-31.21%
|30 يوم
|$ -0.0009560144
|-13.09%
|60 يوم
|$ -0.0011379676
|-15.58%
|90 يوم
|$ -0.001536811026302518
|-17.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rigel Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-18.62%
-31.21%
-15.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process.
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