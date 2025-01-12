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سعر Rigel Protocol (RGP) المباشر لليوم هو USD 0.00729962 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.58K . يتم تحديث سعر RGP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rigel Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 164.18 - تغيير سعر Rigel Protocol خلال اليوم هو -31.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00K

أداء سعر Rigel Protocol (RGP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rigel Protocol مقابل USD هو $ -0.003312562242906326 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rigel Protocol مقابل USD هو $ -0.0009560144 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rigel Protocol مقابل USD هو $ -0.0011379676 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rigel Protocol مقابل USD هو $ -0.001536811026302518 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003312562242906326 -31.21% 30 يوم $ -0.0009560144 -13.09% 60 يوم $ -0.0011379676 -15.58% 90 يوم $ -0.001536811026302518 -17.39%

تحليل سعر Rigel Protocol (RGP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rigel Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00721942$ 0.00721942 $ 0.00721942 24 ساعة مرتفع $ 0.01061218$ 0.01061218 $ 0.01061218 عالية طوال الوقت $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 تغير السعر (1 ساعة) -18.62% تغير السعر (1يوم) -31.21% تغير السعر (7 أيام) -15.88%

معلومات سوق Rigel Protocol (RGP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: