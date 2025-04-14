سعر Rigby The Cat (RIGBY)
سعر Rigby The Cat (RIGBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.95K. يتم تحديث سعر RIGBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rigby The Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Rigby The Cat خلال اليوم هو -6.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.94M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RIGBY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RIGBY.
خلال اليوم، كان سعر Rigby The Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rigby The Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rigby The Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rigby The Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rigby The Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-6.02%
-37.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana’s fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RIGBY إلى VND
₫--
|1 RIGBY إلى AUD
A$--
|1 RIGBY إلى GBP
￡--
|1 RIGBY إلى EUR
€--
|1 RIGBY إلى USD
$--
|1 RIGBY إلى MYR
RM--
|1 RIGBY إلى TRY
₺--
|1 RIGBY إلى JPY
¥--
|1 RIGBY إلى RUB
₽--
|1 RIGBY إلى INR
₹--
|1 RIGBY إلى IDR
Rp--
|1 RIGBY إلى KRW
₩--
|1 RIGBY إلى PHP
₱--
|1 RIGBY إلى EGP
￡E.--
|1 RIGBY إلى BRL
R$--
|1 RIGBY إلى CAD
C$--
|1 RIGBY إلى BDT
৳--
|1 RIGBY إلى NGN
₦--
|1 RIGBY إلى UAH
₴--
|1 RIGBY إلى VES
Bs--
|1 RIGBY إلى PKR
Rs--
|1 RIGBY إلى KZT
₸--
|1 RIGBY إلى THB
฿--
|1 RIGBY إلى TWD
NT$--
|1 RIGBY إلى AED
د.إ--
|1 RIGBY إلى CHF
Fr--
|1 RIGBY إلى HKD
HK$--
|1 RIGBY إلى MAD
.د.م--
|1 RIGBY إلى MXN
$--