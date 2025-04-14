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سعر Rigby The Cat (RIGBY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.95K . يتم تحديث سعر RIGBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rigby The Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Rigby The Cat خلال اليوم هو -6.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.94M

أداء سعر Rigby The Cat (RIGBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rigby The Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rigby The Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rigby The Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rigby The Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rigby The Cat (RIGBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rigby The Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -6.02% تغير السعر (7 أيام) -37.72%

معلومات سوق Rigby The Cat (RIGBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: