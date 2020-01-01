توكنوميكس RIFT AI (RIFT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RIFT AI (RIFT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RIFT AI (RIFT) The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort. الموقع الرسمي: https://rift.ai/ الوثيقة البيضاء: https://faq.rift.ai/ اشتر RIFT الآن!

توكنوميكس RIFT AI (RIFT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RIFT AI (RIFT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.61M $ 7.61M $ 7.61M إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.61M $ 7.61M $ 7.61M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02960724 $ 0.02960724 $ 0.02960724 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00606932 $ 0.00606932 $ 0.00606932 السعر الحالي: $ 0.00761387 $ 0.00761387 $ 0.00761387 معرفة المزيد عن سعر RIFT AI (RIFT)

توكنوميكس RIFT AI (RIFT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RIFT AI (RIFT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RIFT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RIFT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RIFT، استكشف السعر المباشر لتوكن RIFT!

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