توكنوميكس Rifampicin ($RIF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rifampicin ($RIF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rifampicin ($RIF) $RIF token represents longevity experiments performed with the compound Rifampicin. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Rifampicin? Rifampicin is traditionally known as an antibiotic, but it’s been gaining attention for its surprising effects on aging. In tiny organisms like C. elegans (a model organism often used in aging research), Rifampicin has been shown to activate the cell’s natural defense mechanisms against stress and damage. Imagine it as a sort of "cellular coach," encouraging cells to stay healthy and resilient by protecting against harmful oxidative stress and maintaining the quality of proteins within the cell. These protective effects help the worms live longer and healthier lives. While it’s still early days, and we don’t yet know if Rifampicin can do the same in humans, its ability to promote cellular health makes it an exciting area of research in the quest for anti-aging therapies​. الموقع الرسمي: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/RIF الوثيقة البيضاء: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science اشتر $RIF الآن!

توكنوميكس Rifampicin ($RIF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rifampicin ($RIF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M إجمالي العرض: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M العرض المتداول: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.247831 $ 0.247831 $ 0.247831 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00137371 $ 0.00137371 $ 0.00137371 السعر الحالي: $ 0.00195738 $ 0.00195738 $ 0.00195738 معرفة المزيد عن سعر Rifampicin ($RIF)

توكنوميكس Rifampicin ($RIF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rifampicin ($RIF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $RIF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $RIF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $RIF، استكشف السعر المباشر لتوكن $RIF!

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