سعر Rifampicin ($RIF)
سعر Rifampicin ($RIF) المباشر لليوم هو USD 0.04417238. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.16M. يتم تحديث سعر $RIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rifampicin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.72M
- تغيير سعر Rifampicin خلال اليوم هو +8.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.66M
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خلال اليوم، كان سعر Rifampicin مقابل USD هو $ +0.00341202 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rifampicin مقابل USD هو $ -0.0261843355 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rifampicin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rifampicin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00341202
|+8.37%
|30 يوم
|$ -0.0261843355
|-59.27%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rifampicin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.17%
+8.37%
+6.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$RIF token represents longevity experiments performed with the compound Rifampicin. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Rifampicin? Rifampicin is traditionally known as an antibiotic, but it’s been gaining attention for its surprising effects on aging. In tiny organisms like C. elegans (a model organism often used in aging research), Rifampicin has been shown to activate the cell’s natural defense mechanisms against stress and damage. Imagine it as a sort of "cellular coach," encouraging cells to stay healthy and resilient by protecting against harmful oxidative stress and maintaining the quality of proteins within the cell. These protective effects help the worms live longer and healthier lives. While it’s still early days, and we don’t yet know if Rifampicin can do the same in humans, its ability to promote cellular health makes it an exciting area of research in the quest for anti-aging therapies.
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