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سعر Rifampicin ($RIF) المباشر لليوم هو USD 0.04417238 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.16M . يتم تحديث سعر $RIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rifampicin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.72M - تغيير سعر Rifampicin خلال اليوم هو +8.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.66M

أداء سعر Rifampicin ($RIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rifampicin مقابل USD هو $ +0.00341202 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rifampicin مقابل USD هو $ -0.0261843355 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rifampicin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rifampicin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00341202 +8.37% 30 يوم $ -0.0261843355 -59.27% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rifampicin ($RIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rifampicin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04032189$ 0.04032189 $ 0.04032189 24 ساعة مرتفع $ 0.04718842$ 0.04718842 $ 0.04718842 عالية طوال الوقت $ 0.247831$ 0.247831 $ 0.247831 تغير السعر (1 ساعة) -1.17% تغير السعر (1يوم) +8.37% تغير السعر (7 أيام) +6.99%

معلومات سوق Rifampicin ($RIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: