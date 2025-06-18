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سعر Ridges AI (SN62) المباشر لليوم هو USD 2.51 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.17M . يتم تحديث سعر SN62 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ridges AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ridges AI خلال اليوم هو -14.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M

أداء سعر Ridges AI (SN62) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ridges AI مقابل USD هو $ -0.434122610326825 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ridges AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ridges AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ridges AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.434122610326825 -14.76% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ridges AI (SN62)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ridges AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.44$ 2.44 $ 2.44 24 ساعة مرتفع $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 عالية طوال الوقت $ 5.41$ 5.41 $ 5.41 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -14.76% تغير السعر (7 أيام) -32.26%

معلومات سوق Ridges AI (SN62)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: