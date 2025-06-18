سعر Ridges AI (SN62)
سعر Ridges AI (SN62) المباشر لليوم هو USD 2.51. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.17M. يتم تحديث سعر SN62 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ridges AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ridges AI خلال اليوم هو -14.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر Ridges AI مقابل USD هو $ -0.434122610326825 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ridges AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ridges AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ridges AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.434122610326825
|-14.76%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ridges AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-14.76%
-32.26%
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