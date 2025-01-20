سعر Rick the NPC (RICK)
سعر Rick the NPC (RICK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 279.40K. يتم تحديث سعر RICK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rick the NPC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.77K
- تغيير سعر Rick the NPC خلال اليوم هو -54.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Rick the NPC مقابل USD هو $ -0.000330343143388366 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rick the NPC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rick the NPC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rick the NPC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000330343143388366
|-54.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rick the NPC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-54.17%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: - On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch. - On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK. - Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.
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