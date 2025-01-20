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سعر Rick the NPC (RICK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 279.40K . يتم تحديث سعر RICK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rick the NPC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.77K - تغيير سعر Rick the NPC خلال اليوم هو -54.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Rick the NPC (RICK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rick the NPC مقابل USD هو $ -0.000330343143388366 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rick the NPC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rick the NPC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rick the NPC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000330343143388366 -54.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rick the NPC (RICK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rick the NPC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00102626$ 0.00102626 $ 0.00102626 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -54.17% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Rick the NPC (RICK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: