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سعر Rich Rabbit (RABBIT) المباشر لليوم هو USD 0.00659553 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RABBIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rich Rabbit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 244.82 - تغيير سعر Rich Rabbit خلال اليوم هو +5.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Rich Rabbit (RABBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rich Rabbit مقابل USD هو $ +0.00033351 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rich Rabbit مقابل USD هو $ -0.0034432083 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rich Rabbit مقابل USD هو $ -0.0048133353 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rich Rabbit مقابل USD هو $ +0.000458311037075253 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00033351 +5.33% 30 يوم $ -0.0034432083 -52.20% 60 يوم $ -0.0048133353 -72.97% 90 يوم $ +0.000458311037075253 +7.47%

تحليل سعر Rich Rabbit (RABBIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rich Rabbit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00616922$ 0.00616922 $ 0.00616922 24 ساعة مرتفع $ 0.00671775$ 0.00671775 $ 0.00671775 عالية طوال الوقت $ 0.130015$ 0.130015 $ 0.130015 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +5.33% تغير السعر (7 أيام) +12.93%

معلومات سوق Rich Rabbit (RABBIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: