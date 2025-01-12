احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RICH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RICH.

سعر RICH on SOL (RICH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.09K . يتم تحديث سعر RICH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RICH on SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.54 - تغيير سعر RICH on SOL خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 902.37M

أداء سعر RICH on SOL (RICH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RICH on SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RICH on SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RICH on SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RICH on SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.10% 30 يوم $ 0 -41.25% 60 يوم $ 0 -3.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RICH on SOL (RICH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RICH on SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00234011$ 0.00234011 $ 0.00234011 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) -12.58%

معلومات سوق RICH on SOL (RICH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: