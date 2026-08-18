سعر Rich Milli Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Rich Milli Coin (RMC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RMC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RMC.

يحتل Rich Milli Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 159,667، مع عرض متداول قدره 4.29B RMC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RMC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RMC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rich Milli Coin (RMC)

القيمة السوقية $ 159.67K$ 159.67K $ 159.67K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 371.86K$ 371.86K $ 371.86K إمداد دورة التداول 4.29B 4.29B 4.29B إجمالي العرض 9,999,999,985.37291 9,999,999,985.37291 9,999,999,985.37291

القيمة السوقية الحالية لـ Rich Milli Coin هي $ 159.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RMC يبلغ 4.29B، مع إجمالي عرض 9999999985.37291. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 371.86K.