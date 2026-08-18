سعر Rich Kids of TAO اليوم

السعر المباشر لمشروع Rich Kids of TAO (SN110) اليوم هو $ 2.12، مع تغير بنسبة 3.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN110 الحالي إلى USD هو $ 2.12 لكل SN110.

يحتل Rich Kids of TAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,606,244، مع عرض متداول قدره 2.64M SN110. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN110 بين $ 1.76 (أدنى) و$ 2.3 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.09، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00615325.

على المدى القصير، تحرك SN110 بمقدار -4.01% خلال الساعة الماضية و+48.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 621.13K.

معلومات سوق Rich Kids of TAO (SN110)

القيمة السوقية $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M الحجم (24 ساعة) $ 621.13K$ 621.13K $ 621.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M إمداد دورة التداول 2.64M 2.64M 2.64M إجمالي العرض 2,639,010.50510639 2,639,010.50510639 2,639,010.50510639

القيمة السوقية الحالية لـ Rich Kids of TAO هي $ 5.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 621.13K. العرض المتداول لـ SN110 يبلغ 2.64M، مع إجمالي عرض 2639010.50510639. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.61M.