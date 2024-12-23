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سعر Ribbon Finance (RBN) المباشر لليوم هو USD 0.362764 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.65M . يتم تحديث سعر RBN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ribbon Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 292.69K - تغيير سعر Ribbon Finance خلال اليوم هو -2.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 98.14M

أداء سعر Ribbon Finance (RBN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ribbon Finance مقابل USD هو $ -0.0078304128092421 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ribbon Finance مقابل USD هو $ +0.0024640744 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ribbon Finance مقابل USD هو $ +0.0031089237 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ribbon Finance مقابل USD هو $ -0.03033178074793416 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0078304128092421 -2.11% 30 يوم $ +0.0024640744 +0.68% 60 يوم $ +0.0031089237 +0.86% 90 يوم $ -0.03033178074793416 -7.71%

تحليل سعر Ribbon Finance (RBN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ribbon Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.360063$ 0.360063 $ 0.360063 24 ساعة مرتفع $ 0.372289$ 0.372289 $ 0.372289 عالية طوال الوقت $ 5.54$ 5.54 $ 5.54 تغير السعر (1 ساعة) -0.93% تغير السعر (1يوم) -2.11% تغير السعر (7 أيام) -30.06%

معلومات سوق Ribbon Finance (RBN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: