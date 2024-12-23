سعر Ribbon Finance (RBN)
سعر Ribbon Finance (RBN) المباشر لليوم هو USD 0.362764. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.65M. يتم تحديث سعر RBN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ribbon Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 292.69K
- تغيير سعر Ribbon Finance خلال اليوم هو -2.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 98.14M
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خلال اليوم، كان سعر Ribbon Finance مقابل USD هو $ -0.0078304128092421 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ribbon Finance مقابل USD هو $ +0.0024640744 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ribbon Finance مقابل USD هو $ +0.0031089237 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ribbon Finance مقابل USD هو $ -0.03033178074793416 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0078304128092421
|-2.11%
|30 يوم
|$ +0.0024640744
|+0.68%
|60 يوم
|$ +0.0031089237
|+0.86%
|90 يوم
|$ -0.03033178074793416
|-7.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ribbon Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.93%
-2.11%
-30.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ribbon Finance is a new protocol that helps users access crypto structured products for DeFi. It combines options, futures, and fixed income to improve a portfolio's risk-return profile.
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