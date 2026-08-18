سعر RIBBIT ZYGO THE FROG اليوم

السعر المباشر لمشروع RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIBBIT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RIBBIT.

يحتل RIBBIT ZYGO THE FROG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 66,999، مع عرض متداول قدره 999.97M RIBBIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIBBIT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RIBBIT بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و+20.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT)

القيمة السوقية $ 67.00K$ 67.00K $ 67.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 67.00K$ 67.00K $ 67.00K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,971,096.681377 999,971,096.681377 999,971,096.681377

القيمة السوقية الحالية لـ RIBBIT ZYGO THE FROG هي $ 67.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RIBBIT يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999971096.681377. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.00K.