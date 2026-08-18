سعر rHYPURR اليوم

السعر المباشر لمشروع rHYPURR (RHYPURR) اليوم هو $ 2.36، مع تغير بنسبة 1.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RHYPURR الحالي إلى USD هو $ 2.36 لكل RHYPURR.

يحتل rHYPURR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 724,614، مع عرض متداول قدره 307.06K RHYPURR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RHYPURR بين $ 2.33 (أدنى) و$ 2.36 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.8، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01893214.

على المدى القصير، تحرك RHYPURR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+4.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.19.

معلومات سوق rHYPURR (RHYPURR)

القيمة السوقية $ 724.61K$ 724.61K $ 724.61K الحجم (24 ساعة) $ 10.19$ 10.19 $ 10.19 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 724.61K$ 724.61K $ 724.61K إمداد دورة التداول 307.06K 307.06K 307.06K إجمالي العرض 307,061.8379113527 307,061.8379113527 307,061.8379113527

القيمة السوقية الحالية لـ rHYPURR هي $ 724.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.19. العرض المتداول لـ RHYPURR يبلغ 307.06K، مع إجمالي عرض 307061.8379113527. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 724.61K.