سعر Rhun Capital (RHUN)
سعر Rhun Capital (RHUN) المباشر لليوم هو USD 0.00182862. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.81M. يتم تحديث سعر RHUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rhun Capital الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12M
- تغيير سعر Rhun Capital خلال اليوم هو +132.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 981.94M
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خلال اليوم، كان سعر Rhun Capital مقابل USD هو $ +0.00104324 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rhun Capital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rhun Capital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rhun Capital مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00104324
|+132.83%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rhun Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
+132.83%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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