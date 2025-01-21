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سعر Rhun Capital (RHUN) المباشر لليوم هو USD 0.00182862 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.81M . يتم تحديث سعر RHUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rhun Capital الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12M - تغيير سعر Rhun Capital خلال اليوم هو +132.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 981.94M

أداء سعر Rhun Capital (RHUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rhun Capital مقابل USD هو $ +0.00104324 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rhun Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rhun Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rhun Capital مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00104324 +132.83% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rhun Capital (RHUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rhun Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00209964$ 0.00209964 $ 0.00209964 عالية طوال الوقت $ 0.00209964$ 0.00209964 $ 0.00209964 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) +132.83% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Rhun Capital (RHUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: