سعر Rezerve Money اليوم

السعر المباشر لمشروع Rezerve Money (RZR) اليوم هو $ 0.531604، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RZR الحالي إلى USD هو $ 0.531604 لكل RZR.

يحتل Rezerve Money حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 781,010، مع عرض متداول قدره 1.47M RZR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RZR بين $ 0.492223 (أدنى) و$ 0.534206 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 16.2، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.15524.

على المدى القصير، تحرك RZR بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و+0.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 172.49.

معلومات سوق Rezerve Money (RZR)

القيمة السوقية $ 781.01K$ 781.01K $ 781.01K الحجم (24 ساعة) $ 172.49$ 172.49 $ 172.49 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 781.01K$ 781.01K $ 781.01K إمداد دورة التداول 1.47M 1.47M 1.47M إجمالي العرض 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227

القيمة السوقية الحالية لـ Rezerve Money هي $ 781.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 172.49. العرض المتداول لـ RZR يبلغ 1.47M، مع إجمالي عرض 1469159.625462227. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 781.01K.