سعر Rezendeevil (RZNDE)
سعر Rezendeevil (RZNDE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 227.64K. يتم تحديث سعر RZNDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rezendeevil الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.72K
- تغيير سعر Rezendeevil خلال اليوم هو -17.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر Rezendeevil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rezendeevil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rezendeevil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rezendeevil مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rezendeevil: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
-17.57%
-54.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RZNDE is the The official Creator Token from Rezendeevil, one of the biggest YouTubers in Brazil with over 33.8M subscribers. The Token is a meme token of the YouTuber but also has utility attached to it. The token can be used to vote on decisions around his channel, used to purchase perks such as a follow back on Social Media, Addition to close friends, merchandise and more. The token is part of the XCAD Network Ecosystem and can be used within the XCAD Network application.
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