سعر Reward Protocol (REWD)
سعر Reward Protocol (REWD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REWD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reward Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.78
- تغيير سعر Reward Protocol خلال اليوم هو +4.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Reward Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reward Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reward Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reward Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.79%
|30 يوم
|$ 0
|-3.00%
|60 يوم
|$ 0
|-37.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reward Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+4.79%
+16.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Unlock unparalleled earning & winning opportunities with Reward Protocol's. By holding $REWD, you gain access to consistent SOL reflections and the chance to win substantial daily jackpots. The token has a 9% tax of which 3% goes into a daily jackpot, 3% reflects back to holders and another 3% goes into marketing & development.
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