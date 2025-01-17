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سعر Reward Protocol (REWD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر REWD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Reward Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.78 - تغيير سعر Reward Protocol خلال اليوم هو +4.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Reward Protocol (REWD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Reward Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Reward Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Reward Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Reward Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.79% 30 يوم $ 0 -3.00% 60 يوم $ 0 -37.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Reward Protocol (REWD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Reward Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) +4.79% تغير السعر (7 أيام) +16.35%

معلومات سوق Reward Protocol (REWD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: