سعر Revolotto (RVL)
سعر Revolotto (RVL) المباشر لليوم هو USD 0.03895601. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RVL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Revolotto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.59
- تغيير سعر Revolotto خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Revolotto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Revolotto مقابل USD هو $ -0.0054910249 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Revolotto مقابل USD هو $ -0.0027916500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Revolotto مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.08%
|30 يوم
|$ -0.0054910249
|-14.09%
|60 يوم
|$ -0.0027916500
|-7.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Revolotto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+0.08%
+2.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Revolotto is a decentralized cryptocurrency that grants investors holding (RVL) instant rewards on all transactions, and protects them with its unique coin circulation cycles and burn protocol.
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