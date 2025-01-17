سعر Revolon (RPM)
سعر Revolon (RPM) المباشر لليوم هو USD 0.00144259. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RPM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Revolon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.18
- تغيير سعر Revolon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Revolon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Revolon مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Revolon مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Revolon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0.0000000000
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|60 يوم
|$ 0.0000000000
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|90 يوم
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Revolon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Revolon is a web3 racing game built for PC using Unreal Engine 5 featuring competitive challenges against other players, climbing up the leaderboard, completing quests for victory, customizing vehicles, and trading in-game items in the marketplace. The game offers different game modes such as circuit racing, drift racing, street racing, off-roading, and motordrome. These modes are coupled with simple GameFi models.
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