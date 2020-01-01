توكنوميكس Revest Finance (RVST) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Revest Finance (RVST)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Revest Finance (RVST) الموقع الرسمي: https://revest.finance اشتر RVST الآن!

توكنوميكس Revest Finance (RVST) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Revest Finance (RVST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 595.14K $ 595.14K $ 595.14K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 91.14M $ 91.14M $ 91.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 652.96K $ 652.96K $ 652.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.534352 $ 0.534352 $ 0.534352 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00322057 $ 0.00322057 $ 0.00322057 السعر الحالي: $ 0.00653964 $ 0.00653964 $ 0.00653964 معرفة المزيد عن سعر Revest Finance (RVST)

توكنوميكس Revest Finance (RVST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Revest Finance (RVST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RVST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RVST التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RVST، استكشف السعر المباشر لتوكن RVST!

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