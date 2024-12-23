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سعر Revest Finance (RVST) المباشر لليوم هو USD 0.0189593 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.72M . يتم تحديث سعر RVST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Revest Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.44K - تغيير سعر Revest Finance خلال اليوم هو +4.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 90.63M

أداء سعر Revest Finance (RVST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Revest Finance مقابل USD هو $ +0.00074927 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Revest Finance مقابل USD هو $ -0.0039807609 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Revest Finance مقابل USD هو $ -0.0063715495 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Revest Finance مقابل USD هو $ -0.03305438408646779 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00074927 +4.11% 30 يوم $ -0.0039807609 -20.99% 60 يوم $ -0.0063715495 -33.60% 90 يوم $ -0.03305438408646779 -63.54%

تحليل سعر Revest Finance (RVST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Revest Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01784121$ 0.01784121 $ 0.01784121 24 ساعة مرتفع $ 0.01972897$ 0.01972897 $ 0.01972897 عالية طوال الوقت $ 0.534352$ 0.534352 $ 0.534352 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) +4.11% تغير السعر (7 أيام) -21.32%

معلومات سوق Revest Finance (RVST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: