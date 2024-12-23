سعر Revest Finance (RVST)
سعر Revest Finance (RVST) المباشر لليوم هو USD 0.0189593. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.72M. يتم تحديث سعر RVST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Revest Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.44K
- تغيير سعر Revest Finance خلال اليوم هو +4.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.63M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RVST مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RVST.
خلال اليوم، كان سعر Revest Finance مقابل USD هو $ +0.00074927 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Revest Finance مقابل USD هو $ -0.0039807609 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Revest Finance مقابل USD هو $ -0.0063715495 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Revest Finance مقابل USD هو $ -0.03305438408646779 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00074927
|+4.11%
|30 يوم
|$ -0.0039807609
|-20.99%
|60 يوم
|$ -0.0063715495
|-33.60%
|90 يوم
|$ -0.03305438408646779
|-63.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Revest Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
+4.11%
-21.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RVST إلى AUD
A$0.03033488
|1 RVST إلى GBP
￡0.014977847
|1 RVST إلى EUR
€0.018011335
|1 RVST إلى USD
$0.0189593
|1 RVST إلى MYR
RM0.08531685
|1 RVST إلى TRY
₺0.667177767
|1 RVST إلى JPY
¥2.969215973
|1 RVST إلى RUB
₽1.94901604
|1 RVST إلى INR
₹1.610402942
|1 RVST إلى IDR
Rp305.795118479
|1 RVST إلى PHP
₱1.113858875
|1 RVST إلى EGP
￡E.0.964838777
|1 RVST إلى BRL
R$0.115272544
|1 RVST إلى CAD
C$0.027111799
|1 RVST إلى BDT
৳2.256346293
|1 RVST إلى NGN
₦29.348617214
|1 RVST إلى UAH
₴0.791929961
|1 RVST إلى VES
Bs0.9669243
|1 RVST إلى PKR
Rs5.256086739
|1 RVST إلى KZT
₸9.915903493
|1 RVST إلى THB
฿0.648597653
|1 RVST إلى TWD
NT$0.617883587
|1 RVST إلى CHF
Fr0.016873777
|1 RVST إلى HKD
HK$0.147313761
|1 RVST إلى MAD
.د.م0.189972186