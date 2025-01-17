سعر Reversal (RVSL)
سعر Reversal (RVSL) المباشر لليوم هو USD 0.03816229. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RVSL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reversal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 311.36
- تغيير سعر Reversal خلال اليوم هو -0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Reversal مقابل USD هو $ -0.00013698216350089 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reversal مقابل USD هو $ -0.0044291077 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reversal مقابل USD هو $ +0.0142485359 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reversal مقابل USD هو $ -0.02701486536571576 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013698216350089
|-0.35%
|30 يوم
|$ -0.0044291077
|-11.60%
|60 يوم
|$ +0.0142485359
|+37.34%
|90 يوم
|$ -0.02701486536571576
|-41.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reversal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.35%
+3.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Reversal bot is a telegram tool for searching the vastness of the blockchain for tokens that wake up from dormancy after a long time and make a huge reversal.
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