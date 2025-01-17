سعر REVEPE (REV)
سعر REVEPE (REV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق REVEPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.18
- تغيير سعر REVEPE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر REVEPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر REVEPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر REVEPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر REVEPE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-92.30%
|60 يوم
|$ 0
|-89.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر REVEPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Revepe project takes climate action by replicating and popularizing solar energy, wind power, electric vehicles, afforestation, and vegetarianism worldwide.
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