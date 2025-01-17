سعر Revenue Generating USD (RGUSD)
سعر Revenue Generating USD (RGUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99336. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RGUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Revenue Generating USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.64
- تغيير سعر Revenue Generating USD خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Revenue Generating USD مقابل USD هو $ -0.0025655661388256 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Revenue Generating USD مقابل USD هو $ -0.0118490960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Revenue Generating USD مقابل USD هو $ -0.0033095775 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Revenue Generating USD مقابل USD هو $ -0.1908564534356074 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0025655661388256
|-0.25%
|30 يوم
|$ -0.0118490960
|-1.19%
|60 يوم
|$ -0.0033095775
|-0.33%
|90 يوم
|$ -0.1908564534356074
|-16.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Revenue Generating USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-0.25%
-1.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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A$1.5993096
|1 RGUSD إلى GBP
￡0.8046216
|1 RGUSD إلى EUR
€0.9635592
|1 RGUSD إلى USD
$0.99336
|1 RGUSD إلى MYR
RM4.47012
|1 RGUSD إلى TRY
₺35.2940808
|1 RGUSD إلى JPY
¥154.5270816
|1 RGUSD إلى RUB
₽102.9220296
|1 RGUSD إلى INR
₹85.9951752
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Rp16,284.5875584
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₱58.210896
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￡E.50.0554104
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