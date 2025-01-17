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سعر Revenue Generating USD (RGUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99336 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RGUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Revenue Generating USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.64 - تغيير سعر Revenue Generating USD خلال اليوم هو -0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Revenue Generating USD (RGUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Revenue Generating USD مقابل USD هو $ -0.0025655661388256 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Revenue Generating USD مقابل USD هو $ -0.0118490960 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Revenue Generating USD مقابل USD هو $ -0.0033095775 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Revenue Generating USD مقابل USD هو $ -0.1908564534356074 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0025655661388256 -0.25% 30 يوم $ -0.0118490960 -1.19% 60 يوم $ -0.0033095775 -0.33% 90 يوم $ -0.1908564534356074 -16.11%

تحليل سعر Revenue Generating USD (RGUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Revenue Generating USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.992085$ 0.992085 $ 0.992085 24 ساعة مرتفع $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 عالية طوال الوقت $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) -1.41%

معلومات سوق Revenue Generating USD (RGUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: