توكنوميكس Revenue Coin (RVC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Revenue Coin (RVC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Revenue Coin (RVC) Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time. الموقع الرسمي: https://revenuecoin.io/ اشتر RVC الآن!

توكنوميكس Revenue Coin (RVC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Revenue Coin (RVC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 443.37K $ 443.37K $ 443.37K إجمالي العرض: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B العرض المتداول: $ 862.44M $ 862.44M $ 862.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 889.10K $ 889.10K $ 889.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04277222 $ 0.04277222 $ 0.04277222 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00041931 $ 0.00041931 $ 0.00041931 السعر الحالي: $ 0.00051412 $ 0.00051412 $ 0.00051412 معرفة المزيد عن سعر Revenue Coin (RVC)

توكنوميكس Revenue Coin (RVC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Revenue Coin (RVC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RVC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RVC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RVC، استكشف السعر المباشر لتوكن RVC!

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