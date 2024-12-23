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سعر Revenue Coin (RVC) المباشر لليوم هو USD 0.00124054 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر RVC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Revenue Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 342.03 - تغيير سعر Revenue Coin خلال اليوم هو +0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 862.44M

أداء سعر Revenue Coin (RVC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Revenue Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Revenue Coin مقابل USD هو $ -0.0002462277 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Revenue Coin مقابل USD هو $ -0.0000689669 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Revenue Coin مقابل USD هو $ -0.0000859110144184406 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.61% 30 يوم $ -0.0002462277 -19.84% 60 يوم $ -0.0000689669 -5.55% 90 يوم $ -0.0000859110144184406 -6.47%

تحليل سعر Revenue Coin (RVC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Revenue Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00118999$ 0.00118999 $ 0.00118999 24 ساعة مرتفع $ 0.00125157$ 0.00125157 $ 0.00125157 عالية طوال الوقت $ 0.04277222$ 0.04277222 $ 0.04277222 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.61% تغير السعر (7 أيام) -1.66%

معلومات سوق Revenue Coin (RVC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: