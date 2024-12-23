سعر Revenue Coin (RVC)
سعر Revenue Coin (RVC) المباشر لليوم هو USD 0.00124054. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر RVC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Revenue Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 342.03
- تغيير سعر Revenue Coin خلال اليوم هو +0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 862.44M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RVC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RVC.
خلال اليوم، كان سعر Revenue Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Revenue Coin مقابل USD هو $ -0.0002462277 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Revenue Coin مقابل USD هو $ -0.0000689669 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Revenue Coin مقابل USD هو $ -0.0000859110144184406 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.61%
|30 يوم
|$ -0.0002462277
|-19.84%
|60 يوم
|$ -0.0000689669
|-5.55%
|90 يوم
|$ -0.0000859110144184406
|-6.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Revenue Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.61%
-1.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RVC إلى AUD
A$0.001984864
|1 RVC إلى GBP
￡0.0009800266
|1 RVC إلى EUR
€0.001178513
|1 RVC إلى USD
$0.00124054
|1 RVC إلى MYR
RM0.00558243
|1 RVC إلى TRY
₺0.0436546026
|1 RVC إلى JPY
¥0.1942809694
|1 RVC إلى RUB
₽0.127527512
|1 RVC إلى INR
₹0.1053714676
|1 RVC إلى IDR
Rp20.0087068762
|1 RVC إلى PHP
₱0.072881725
|1 RVC إلى EGP
￡E.0.0631310806
|1 RVC إلى BRL
R$0.0075424832
|1 RVC إلى CAD
C$0.0017739722
|1 RVC إلى BDT
৳0.1476366654
|1 RVC إلى NGN
₦1.9203311092
|1 RVC إلى UAH
₴0.0518173558
|1 RVC إلى VES
Bs0.06326754
|1 RVC إلى PKR
Rs0.3439149042
|1 RVC إلى KZT
₸0.6488148254
|1 RVC إلى THB
฿0.0424388734
|1 RVC إلى TWD
NT$0.0404291986
|1 RVC إلى CHF
Fr0.0011040806
|1 RVC إلى HKD
HK$0.0096389958
|1 RVC إلى MAD
.د.م0.0124302108