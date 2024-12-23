سعر Revenant (GAMEFI)
سعر Revenant (GAMEFI) المباشر لليوم هو USD 0.179331. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 366.23K. يتم تحديث سعر GAMEFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Revenant الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.81
- تغيير سعر Revenant خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.04M
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خلال اليوم، كان سعر Revenant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Revenant مقابل USD هو $ -0.0646688388 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Revenant مقابل USD هو $ -0.0953606938 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Revenant مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0646688388
|-36.06%
|60 يوم
|$ -0.0953606938
|-53.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Revenant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-20.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Revenant is the first decentralized gaming platform on the Metis Andromeda network. Revenant’s platform provides a comprehensive GameFi experience for gamers, game developers, and investors to play, earn, and invest.
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