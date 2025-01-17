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سعر REV (REV) المباشر لليوم هو USD 0.01230931 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.31M . يتم تحديث سعر REV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق REV الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.55 - تغيير سعر REV خلال اليوم هو -0.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 350.00M

أداء سعر REV (REV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر REV مقابل USD هو $ -0.0001092420149283 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر REV مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر REV مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر REV مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0001092420149283 -0.87% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر REV (REV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر REV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01207668$ 0.01207668 $ 0.01207668 24 ساعة مرتفع $ 0.01247884$ 0.01247884 $ 0.01247884 عالية طوال الوقت $ 0.01265119$ 0.01265119 $ 0.01265119 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.87% تغير السعر (7 أيام) +2.17%

معلومات سوق REV (REV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: