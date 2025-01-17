سعر REV (REV)
سعر REV (REV) المباشر لليوم هو USD 0.01230931. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.31M. يتم تحديث سعر REV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق REV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.55
- تغيير سعر REV خلال اليوم هو -0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 350.00M
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خلال اليوم، كان سعر REV مقابل USD هو $ -0.0001092420149283 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر REV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر REV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر REV مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001092420149283
|-0.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر REV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.87%
+2.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StaynEarn is a Web 2.5 platform that disrupts the short-term rental market by integrating blockchain technology with traditional booking systems. The platform allows hosts to earn REV tokens alongside their rental income and guests to earn rewards for bookings. StaynEarn simplifies blockchain interactions, making it easy for both crypto enthusiasts and regular users to benefit from token rewards, all while providing the familiar experience of traditional booking platforms.
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