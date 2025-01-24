احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر REUNI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر REUNI.

سعر Reunit Wallet (REUNI) المباشر لليوم هو USD 0.02682278 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 268.11K . يتم تحديث سعر REUNI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Reunit Wallet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 921.11 - تغيير سعر Reunit Wallet خلال اليوم هو -10.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Reunit Wallet (REUNI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Reunit Wallet مقابل USD هو $ -0.00327250128095639 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Reunit Wallet مقابل USD هو $ -0.0095562537 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Reunit Wallet مقابل USD هو $ -0.0111491996 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Reunit Wallet مقابل USD هو $ -0.06525570775507611 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00327250128095639 -10.87% 30 يوم $ -0.0095562537 -35.62% 60 يوم $ -0.0111491996 -41.56% 90 يوم $ -0.06525570775507611 -70.86%

تحليل سعر Reunit Wallet (REUNI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Reunit Wallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02521476$ 0.02521476 $ 0.02521476 24 ساعة مرتفع $ 0.0416296$ 0.0416296 $ 0.0416296 عالية طوال الوقت $ 3.44$ 3.44 $ 3.44 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -10.87% تغير السعر (7 أيام) -49.15%

معلومات سوق Reunit Wallet (REUNI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: