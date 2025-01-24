سعر Reunit Wallet (REUNI)
سعر Reunit Wallet (REUNI) المباشر لليوم هو USD 0.02682278. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 268.11K. يتم تحديث سعر REUNI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reunit Wallet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 921.11
- تغيير سعر Reunit Wallet خلال اليوم هو -10.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Reunit Wallet مقابل USD هو $ -0.00327250128095639 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reunit Wallet مقابل USD هو $ -0.0095562537 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reunit Wallet مقابل USD هو $ -0.0111491996 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reunit Wallet مقابل USD هو $ -0.06525570775507611 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00327250128095639
|-10.87%
|30 يوم
|$ -0.0095562537
|-35.62%
|60 يوم
|$ -0.0111491996
|-41.56%
|90 يوم
|$ -0.06525570775507611
|-70.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reunit Wallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-10.87%
-49.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Reunit is a wallet built on top of LayerZero & Stargate Finance What makes your project unique? Reunit allow users to transfer tokens from multiple blockchain to another in a single click History of your project. March 2022 : Project started 28 Feb 2023 : Private presale 15 March 2023 : Beta phase one What’s next for your project? April 2023 : Beta phase two May 2023 : Official launch What can your token be used for? REUNI is an omnichain token = you can natively transfer it to others chains
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