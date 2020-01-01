توكنوميكس Return Finance Lido stETH (RFSTETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Return Finance Lido stETH (RFSTETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway. الموقع الرسمي: https://return.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.return.finance/ اشتر RFSTETH الآن!

توكنوميكس Return Finance Lido stETH (RFSTETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Return Finance Lido stETH (RFSTETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.94 $ 0.94 $ 0.94 إجمالي العرض: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 العرض المتداول: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 0.94 $ 0.94 $ 0.94 أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.149132 $ 0.149132 $ 0.149132 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01883564 $ 0.01883564 $ 0.01883564 السعر الحالي: $ 0.13759 $ 0.13759 $ 0.13759 معرفة المزيد عن سعر Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

توكنوميكس Return Finance Lido stETH (RFSTETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Return Finance Lido stETH (RFSTETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RFSTETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RFSTETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RFSTETH، استكشف السعر المباشر لتوكن RFSTETH!

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