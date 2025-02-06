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سعر Return Finance Lido stETH (RFSTETH) المباشر لليوم هو USD 0.0368297 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.14K . يتم تحديث سعر RFSTETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Return Finance Lido stETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Return Finance Lido stETH خلال اليوم هو +0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.76M

أداء سعر Return Finance Lido stETH (RFSTETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Return Finance Lido stETH مقابل USD هو $ +0.00032293 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Return Finance Lido stETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Return Finance Lido stETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Return Finance Lido stETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00032293 +0.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Return Finance Lido stETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03599464$ 0.03599464 $ 0.03599464 24 ساعة مرتفع $ 0.03725143$ 0.03725143 $ 0.03725143 عالية طوال الوقت $ 0.03725143$ 0.03725143 $ 0.03725143 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) +0.89% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: