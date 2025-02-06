سعر Return Finance Lido stETH (RFSTETH)
سعر Return Finance Lido stETH (RFSTETH) المباشر لليوم هو USD 0.0368297. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.14K. يتم تحديث سعر RFSTETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Return Finance Lido stETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Return Finance Lido stETH خلال اليوم هو +0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.76M
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خلال اليوم، كان سعر Return Finance Lido stETH مقابل USD هو $ +0.00032293 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Return Finance Lido stETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Return Finance Lido stETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Return Finance Lido stETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00032293
|+0.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Return Finance Lido stETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.66%
+0.89%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.
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